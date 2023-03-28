中國警方查處面向日本發佈盜版動畫的網站

Newsfrom Japan

【共同社3月28日電】28日獲悉，中國江蘇省的公安部門查處了以當地為據點、面向日本發佈動畫的大型盜版網站的運營者。網站于27日被封。據悉，在華盜版網站因日本的團體進行刑事檢舉而被查處尚屬首次。 據日本的動畫公司等加入的“文化產品海外流通促進機構”（CODA）介紹，盜版網站是“B9GOOD”。從2008年（當時為其他名稱）開始運營，2021年3月至今年2月的約2年間訪問量超過3億次。CODA認為，此次查處非常有劃時代意義。 據CODA透露，中國警方2月14日控制住了涉嫌參與網站運營的男性（33歲、家住重慶市）並展開訊問。該男性本月19日被保釋，據悉可能獲利1.2億至1.4億日元（約合人民幣632萬至738萬元）。 此後，警方還以涉嫌參與收取報酬上傳動畫等為由，查處了住在中國國內的30多歲男女3人。 B9GOOD的訪問量約95%來自日本。東京電視臺、東映動畫、東寶、NHK等向CODA提出將此案作為刑事案件來應對。東寶發表評論稱“今後也會堅決應對性質惡劣的侵權行為”。 CODA反復要求網站方面刪除侵權內容，同時也積極採取了向當地部門提供信息等措施。（完）