奧運冠軍兼職業賽拳王村田諒太宣佈退役

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【共同社3月28日電】日本首位既在奧運奪冠又在世界職業拳壇封王的拳擊手村田諒太（37歲）28日，在東京召開記者會宣佈退役。村田身穿西裝，感慨萬千地說：“總結拳擊生涯，並無遺憾。做這個決定花了一些時間，但對於拳擊，我已經沒有更多的追求，在拳擊界也找不到可做的了。” 去年4月，村田在世界兩大拳擊組織的中量級拳王頭銜統一戰中，負於來自哈薩克斯坦的拳王戈洛夫金。今年2月，村田在談及那場比賽時表示“在我心中覺得那是最後一場”，被解讀為事實上表態退役。村田在記者會上說：“（宣佈前）也想過繼續打拳，也有過煩惱。” 據稱，今後他將用自己的知識和經驗回饋拳擊界。他展望人生下一階段說：“作為拳擊手我退役，但這也是新的開始。我要證明並不是只有比賽才是人生，希望能夠成為運動員的好榜樣。” 村田是奈良縣人，從南京都高中（現京都廣學館高中）升入東洋大學。他作為東洋大學職員參加了2011年拳擊世錦賽並摘銀，在2012年的倫敦奧運會上成為48年來第二位奪得該項目金牌的日本人。2013年8月村田進軍職業拳壇，2017年10月獲得了世界拳擊協會（WBA）的拳王頭銜。（完）