日本新發現法國偵探小說家盧布朗給讀者的寄語

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【共同社3月30日電】法國偵探小說家莫里斯·盧布朗（1864－1941）面向日本讀者或為親筆的寄語和原稿等資料近日在國內發現。盧布朗創作了以怪盜亞森・羅賓為主角的系列小說。二松學舍大學從譯者遺屬手中獲得了上述資料。 資料共有17件，包括寫給1931年在日本出版的《羅賓全集第1卷》讀者的寄語原件書信、在打字機上創作的小說《巴爾塔紮爾的離奇生活》原稿等。以羅賓系列譯者聞名的翻譯家保筱龍緒（1892－1968年）的遺屬保管了資料。 該寄語可能是盧布朗親筆寫就，以自己是羅賓之友的設定寫道“他突然出現在我家，說‘你又有故事素材了’”等內容。他還寫道：“能被有文化的日本大眾所理解和喜歡，感到無比高興。” 調查資料的二松學舍大學教授山口直孝表示，“表達了他對自己的作品在遙遠的日本被閱讀的喜悅之情。” 盧布朗最初的作品風格接近純文學，1905年作品中首次出現怪盜羅賓受到好評。此後，他創作了約50部作品，通過令讀者興奮期待的推理和冒險故事享譽世界。（完）