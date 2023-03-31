日本力爭向地方分流外國遊客

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【共同社3月31日電】日本政府內閣會議31日敲定了第四版《觀光立國推進基本計劃》（對象年度2023～2025年度）。這是6年來首次修改。明確提出力爭2025年刷新2019年創下的3188萬人次的訪日遊客最高紀錄，並使集中於大城市的遊客分散到地方。針對交通堵塞、環境惡化等“觀光公害”，提出不能僅依靠遊客人數，還要兼顧防止擁擠、與當地居民融合等質量的提升。 訪日遊客人數受新冠疫情影響2021年減少至25萬人，2022年為383萬人。政府根據全球航空需求動向等認為今後會進一步恢復。不過疫情前佔總數3成的中國遊客尚未回升，訪日團隊游的重啟時間成為焦點。此外還需要採取措施吸引消費額較高的歐美富裕人群遊覽地方城市。 該計劃尤其重視除三大都市圈外的地方城市的住宿，2019年訪日遊客人均住宿1.4晚，力爭2025年達到2晚。專家會議在討論階段擬定為1.5晚，但政府出於重視地方的觀點提出了更高的目標。 疫情前大城市及部分旅遊景點遊客集中，觀光公害導致遊客與居民發生矛盾。為了在遊客恢復後避免此類問題再次發生，政府將致力於使遊客分流到地方。 訪日遊客人均消費額力爭從2019年的15.9萬日元（約合人民幣8200元）提升至2025年的20萬日元。還提出了平衡自然及文化保護與企業收益的“可持續觀光”這一新理念，將把積極採取措施的地區增至100個。 2017年修改的第三版計劃的對象原本到2020年度為止，但因...