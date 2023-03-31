新版“觀光立國計劃”注重讓訪日遊客赴地方

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【共同社3月31日電】日本政府31日在內閣會議上敲定了第四版《觀光立國推進基本計劃》（2023～2025年度）。這是時隔6年進行修訂。主要內容是寫明2025年刷新2019年創下的訪日遊客數最多紀錄（3188萬人），把偏重於大城市的攬客向地方分散。考慮到交通擁堵等“觀光公害”，該計劃力爭不僅僅依賴遊客數量，而且注重與地區居民的融合等，兼顧質量上的提升。 在內閣會議前召開的相關閣僚會議上，首相岸田文雄下達指示，要求制定旨在增加訪日遊客數的行動方案。該方案將被作為面向計劃具體化的內容，與6月彙總經濟財政運營指針“骨太方針”相配合。 受新冠疫情影響，訪日遊客數2021年減至25萬人，2022年為383萬人。政府從全球的航空需求動向等，預測訪日遊客數會進一步回升。不過，疫情前佔全體3成的中國遊客尚未重返，何時重啟訪日團隊游成為焦點。 該計劃尤其重視的是三大城市圈之外的地方上的住宿。訪日遊客在地方的人均住宿時長在2019年為1.4晚，政府力爭2025年提升至2晚。在專家會議探討階段曾有意設為1.5晚，但政府從重視地方的觀點出發做了上調。 新冠疫情前，訪日遊客集中在大城市和一部分景區，因“觀光公害”而與居民產生了摩擦。為了即使訪日遊客再度增加也不發生此類問題，政府將致力於吸引遊客前往地方的攬客分散化等措施。 2019年的訪日遊客人均消費額為15.9萬日元，政府力爭2025年增至20萬日元（約合人...