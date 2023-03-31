日本各地為恢復訪日遊客競相出新招

Newsfrom Japan

【共同社3月31日電】全球新冠防疫措施大幅放寬，日本也開始全方位出招恢復訪日遊客。各地奮勇爭先，利用自行車、接待穆斯林（伊斯蘭教教徒）和周遊型等新舉措引人注目。 靜岡縣觀光協會3月下旬在台灣台北市的國際自行車展上宣傳了欣賞富士山美景的自行車之旅。台灣人氣YouTube播主等4人踩著固定在會場、裝有特殊設備的自行車腳踏板，以競速方式進行模擬騎行。 在會場的大屏幕上，4人的分身在騎行時背後出現富士山等靜岡縣內的風景影像，來場者則為他們吶喊加油。 正在為接待穆斯林旅行者完善環境的岡山市於3月中旬在馬來西亞首都吉隆坡參加了旅行展覽會。 該國超過6成人口為穆斯林。岡山市在會場介紹了可通過特製標誌等識別提供符合伊斯蘭教禁忌（不含豬及其衍生物）的食物的餐廳、可租用禮拜墊的酒店。 福岡、熊本、宮崎和鹿兒島4縣於3月中旬在香港與當地大型旅行社攜手，啟動了旅遊宣傳。受疫情影響，連接香港和九州的航線除了福岡線外均停航，4縣到9月中旬為止將積極推介該旅行社飽覽九州各縣的周遊型旅行。（ＮＮＡ）（完）