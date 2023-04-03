日本音樂家坂本龍一去世 享年71歲

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【共同社4月3日電】享譽世界的日本音樂家、“黃色魔術交響樂團”（YMO）成員坂本龍一3月28日去世，享年71歲。葬禮已在親屬範圍內舉行。 坂本是東京人，畢業於東京藝術大學研究生院。1978年與細野晴臣、高橋幸宏組建了YMO，擔任鍵盤手。使用合成器製作的電子音樂風靡一時，並舉行了世界巡演。 他在大島渚執導的電影《聖誕快樂，勞倫斯先生》中飾演一名日本軍官，並負責製作該片的音樂。坂本為電影《末代皇帝》製作音樂，1988年成為首位榮獲奧斯卡最佳原創配樂獎的日本人，1989年獲格萊美獎。此後他遷至美國紐約。他的樂曲還曾被邁克爾・傑克遜翻唱。 坂本2014年7月公佈了罹患咽喉癌的消息，2021年1月稱正接受直腸癌的治療。此後確認轉移至肺部，同年10月和12月接受了腫瘤切除手術。2022年12月，坂本舉辦了線上音樂會。他稱：“體力難以支撐完成現場音樂會，以這種形式讓大家欣賞演奏，或許這是最後一次。”（完）