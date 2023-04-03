話題：坂本龍一曾致信反對再開發稱“不應犧牲樹木”

Newsfrom Japan

【共同社4月3日電】3月28日離世的日本音樂家坂本龍一生前反對東京明治神宮外苑的再開發項目。他曾致信東京都知事小池百合子等稱“不應犧牲樹木”。在臨近統一地方選舉拉開帷幕的背景下，坂本還接受了共同社的書面採訪。他寄語稱：“每個人都有對自己想要居住之處的願景，共享想法而構成城市。在那之後會選擇政治家。”採訪的回答日期為3月19日。 坂本2007年成立了森林保護團體“more trees”，並擔任代表。他表示“作為一個市民不可以沉默”，在3月上旬致信批准再開發的東京都知事小池百合子等。信中強調，“不應為眼前的經濟利益，而犧牲掉前人花一百年時間守護培育的寶貴的神宮樹木”，要求叫停項目並作出調整。 書面採訪中介紹了致信的來龍去脈。東京都2月批准再開發項目前，坂本得到再開發反對者的支持，因此決定致信。收到信函後，小池在記者會上說“也給項目方致信比較好”。坂本鑑於此指出，“尤其希望宗教法人明治神宮這一土地所有方務必重新考慮計劃。但在那之前，有必要根據城市規劃願景來判斷各地開發與否。” 坂本質問：“知事對於東京的城市規劃有著什麼樣的願景？是否應該對東京都居民廣而告之？” 坂本因接受治療而在東京逗留時間增加，他述說道“到訪自然景色廣闊、令人懷念的神宮外苑，在那裡深呼吸，舉著手機拍照的時候也不少。”他說：“我的精力和體力都已衰退到連製作音樂都很難的地步。很遺憾難以開展比致信更加有力的宣傳或行動。” 明...