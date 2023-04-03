《龍貓》舞台劇榮獲奧利弗獎6項大獎

Newsfrom Japan

【共同社倫敦4月3日電】英國戲劇界最具權威的“奧利弗獎”頒獎典禮2日在倫敦舉行。宮崎駿導演的動畫電影《龍貓》的舞台劇獲9項提名，最終拿下6項大獎，比如舞台服裝設計師中野希美江獲得了最佳服裝設計獎。 這部由日本動畫電影名作改編的舞台劇在全球頂尖的舞台藝術盛典上斬獲殊榮。 其他獎項還包括最佳舞美設計獎、最佳綜藝/喜劇獎等。提名數和獲獎數在全部作品中均位列第一。過去曾獲奧利弗獎的日本演員及團體還有芭蕾舞演員森下洋子（1985年）、舞踏團“山海塾”（2002年）等。 中野發表獲獎感言時喜極而泣：“我要感謝很多人。謝謝你，龍貓！”會場內爆發出一片歡呼聲。 據參與製作的日本電視台介紹，為電影配樂的作曲家久石讓提議將影片搬上舞台，宮崎欣然應允。英國著名劇團“皇家莎士比亞劇團”負責首次舞台劇改編。 《龍貓》講述了奇特生物龍貓與主人公姐妹的奇幻交流。舞台劇從去年10月至今年1月在倫敦巴比肯藝術中心上演。 該劇還得到BBC等英國主要媒體的關注，由於反響熱烈，近期已宣佈從11月至明年3月再次上演。 奧利弗獎是為紀念二十世紀的英國代表性演員勞倫斯･奧利弗，於1976年創設。頒獎對象是在倫敦上演的話劇、音樂劇和歌劇等。（完）