人物：坂本龍一生前關注環境並倡導和平

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【共同社4月3日電】綽號“教授”、深受眾多樂迷愛戴的日本音樂家坂本龍一3月28日與世長辭。他生前通過音樂活動以及反戰、去核電化的社會運動等，持續訴說和平的意義和個人自立的重要性。 坂本龍一出生於東京，小學時代開始學習作曲。少年時期的他邂逅甲殼蟲樂隊的作品，受到德彪西音樂的衝擊，也拜讀吉本隆明、埴谷雄高的著作，迷上了導演讓-呂克·戈達爾的電影。在上世紀六十年代後半的高中時代，參加了學生示威。之後的採訪中，他坦言這段經歷“成為了我的內核”。 在細野晴臣的提議下，坂本以及高橋幸宏這3人組建了樂隊“黃色魔術交響樂團”（YMO）。在電影《第三類接觸》和遊戲《太空侵略者》大熱的七十年代後半，坂本用合成器演奏的近未來主義電子音樂與時代形成同步。YMO的3人身穿中國“中山裝”風格的外套演奏，先在歐美深受歡迎，再以“反向輸入”的形式風靡日本。 然而，由於並不執著於成功，YMO之後解散。與注重團結的樂隊不同，重視成員個性而慢慢形成“音樂組合”這一YMO理念或多或少對人與人之間應保持何種關聯產生了影響。重視個人自立的坂本曾表示：“成員相互展現個人風格的‘國際會議’式演奏較好。” 作為表達者的轉機出現在2001年，曾作為活動據點的紐約發生了9･11恐怖襲擊事件。坂本2002年出版評論集《非戰》，彙總了文化名人對和平的寄語。坂本以往總給人沉默寡言的印象，因此其滔滔不絕呼籲反戰的態度令人驚訝。 “我當時真心認...