專訪：IOC委員就俄運動員重返國際賽事尋求理解

Newsfrom Japan

【共同社基輔4月4日電】國際奧委會（IOC）委員、國際體操聯合會（FIG）主席渡邊守成近日在出訪地烏克蘭接受了共同社採訪，對因俄烏衝突而被國際賽事排除在外的俄羅斯與白俄羅斯運動員重返，展示了積極態度。他指出“必須考慮通過體育來追求和平”，擬尋求反對重返的烏克蘭的理解。 為了讓俄羅斯與白俄羅斯運動員重返，IOC於3月向各個國際單項體育聯合會（IF）提出建議，包括限定以個人資格參加的“中立”運動員等各種條件。對於烏克蘭和歐洲各國出現了反對意見，IOC主席巴赫表示“存在不尊重體育獨立性的政府，令人遺憾”等，混亂持續。 對於俄羅斯運動員等因去年2月開始的俄烏衝突而被排除在外的做法，渡邊指出“已經持續了一年，但戰爭沒有結束”，該做法未產生效果，需要進入“下一個階段”。 烏克蘭政府的方針是若俄羅斯運動員等參加，那麼就不讓本國運動員參加巴黎奧運預賽。渡邊對此展示反對立場說，“在民主社會，運動員個人有做出決定的權利”。 另一方面，渡邊也多次與因俄烏衝突而失去家人等的烏克蘭運動員展開交流。他說明稱“非常了解大家的想法”。在此基礎上，他表示從率領國際組織的立場出發，“哪個國家的運動員都是某人的兒女”，擔負著守護俄羅斯與白俄羅斯運動員權利的責任。 渡邊擔憂奧運被政治和民粹主義利用，呼籲各國運動員“不僅是爭奪獎牌，而且要抱著追求和平的意識參加比賽”。 這是俄烏衝突後渡邊首次造訪烏克蘭，還前往了首都基輔近郊...