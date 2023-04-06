富山一家具店開設可體驗循環型手工製作的設施

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【共同社4月6日電】日本富山市老字號家具店去年開設了可體驗循環型手工製作產品的綜合設施，銷售通過加工廢棄家具增加新價值的“升級再造”（Up Cycle）製成的家具等，致力於讓人們切身感受“變廢棄為循環利用的生活”。 創業於1848年的家具銷售公司“米三”常務董事增山武（41歲）一直希望改變把從顧客回收的大量家具廢棄的現狀。 增山認為，在選擇家具時考慮到環境負擔的做法，與購買食品和服飾時相比還沒有普及。他將想法告知在富山縣高岡市經營舊家具升級再造企業的伊藤昌德（34歲），兩人一起制定構想，去年9月在富山市開設了綜合設施“toton”。 改造自2層樓倉庫的館內設置了家具和小物件銷售區、DIY和可提供修理服務的作坊、共享辦公空間和咖啡館。除了重生的家具外，還銷售未達到品質標準的小物件等。 作坊內可自由使用廢棄家具分解後的木材等，據悉甚至有人把椅子腿與舊滑雪板組合在一起。 開業約半年就感受到了客戶群的擴大，伊藤表示：“希望該設施能成為宣傳可持續性理念的地方，還剛剛開始。”成為探索廢棄材料利用方法的企業與創造者之間的橋樑也是他們的目標之一。（完）