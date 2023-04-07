鮑勃･迪倫獲諾獎後首次日本巡演拉開帷幕

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【共同社4月7日電】美國音樂人鮑勃･迪倫（81歲）2016年獲得諾貝爾文學獎後的首次日本巡演6日在大阪節日大廳拉開帷幕。此次巡演攜2020年專輯《Rough And Rowdy Ways》，計劃在大阪、東京和名古屋共舉行11場演出。 迪倫當天在鋼琴前連續演奏約1小時40分鐘，表演了包括該專輯9首在內的共17首歌曲。鮑勃･迪倫研究者菅野黑格爾（音譯）十分興奮地表示：“能看到鮑勃精神抖擻的樣子很高興。他展示了他想要的藝術的完成式。” 這是迪倫繼2018年野外音樂活動“富士搖滾音樂節”之後再度赴日演出。2020年原計劃舉行日本巡演，但因新冠疫情蔓延而取消。 來到現場的井上好司（64歲）細細回味般地表示：“現場聆聽那個歌聲的機會或許以後不會再有。” 《Rough And Rowdy Ways》中以美國前總統肯尼迪遇刺案為主題的近17分鐘長曲《最邪惡的謀殺》等一度成為話題，登上各國的熱門排行榜。（完）