聚焦：東京迪士尼樂園將迎來開園40週年

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【共同社4月7日電】位於日本千葉縣浦安市的東京迪士尼樂園（TDL）15日將迎來開園40週年。多年來，可體驗米奇等人氣卡通形象及世界觀的遊樂設施、應季活動受到遊客喜愛。新冠疫情中，迪士尼樂園也遭遇了臨時閉園約4個月、首次出現業績虧損等困境。 運營方“東方樂園”稱，1983年開園當天約有2萬人到訪。之後區域逐漸擴大，並新設了遊樂設施。此外陸續投入了“巨雷山”、“飛濺山”等現在仍受歡迎的遊樂設施。 JR舞濱站的開業、周邊酒店的完善也支撐了人氣。在入園人數大致順利增加的情況下，2001年東京迪士尼海洋（TDS）開業。截至去年3月，兩個設施累計入園人數達到約8億人次。 粉絲尤其喜愛的是萬聖節前夜、聖誕節等隨季節更新的活動。為了觀看限期遊行表演和購買卡通人物周邊，也誕生了一年會造訪好幾次的忠實粉絲。此外還重視與當地的聯繫，2002年開始為浦安市的成人儀式提供會場，此舉成為了例行的人氣活動。 然而，新冠疫情中也遭受重創。2020年2月底開始，迪士尼樂園和迪士尼海洋都臨時閉園。儘管同年7月以遊客限流的方式恢復了營業，但兩個設施2020年度入園人數創歷史新低，為756萬人次，遠少於2018年度的峰值3255.8萬人次。東方樂園公司2020財年業績陷入虧損，是1996年掛牌上市以來首次。 疫情期間的遊客限流措施也衍生了新產物。這是由於能察覺到“等待時間減少，出現了比以前更悠閒享受樂趣的客人”（該公司公...