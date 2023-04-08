話題：名古屋入選《時代》雜誌全球最佳50個地點

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【共同社4月8日電】美國《時代》雜誌3月發佈的2023年版“全球最佳50個地點”中，日本的“京都”和“名古屋”入選。名古屋市近郊的展現人氣動畫世界觀的吉卜力公園（愛知縣長久手市）和以釀造威士忌而聞名的“三得利知多蒸餾所”（愛知縣知多市）獲得了高度評價。名古屋在以前的國內調查中曾被評為“最沒有魅力的城市”，當地相關人士對此次入選欣喜萬分。 “最佳地點”是由《時代》雜誌的記者等每年推薦的世界各地著名景點。迄今，日本已有北海道、大阪、瀨戶內諸島和九州等入選。 該雜誌對名古屋做出辛辣評價稱是“東京-京都間的新幹線停靠站”、“遊客繞行的工業中心”，在此之上稱讚吉卜力公園是“歌頌傳奇動畫製作人宮崎駿電影的主題公園”，能讓人們沉浸在《龍貓》等名作的世界中。有著以“知多”品牌聞名的知多蒸餾所也被列為入選理由之一。 名古屋市2016年、2018年向東京和大阪等國內主要8個城市的居民調查城市印象，結果名古屋2次均在“覺得最有魅力的城市”中墊底，在“最缺乏魅力的城市”中排名居首，頗為丟臉。 “很高興能與世界聞名的旅遊勝地齊名。”聽聞名古屋入選“全球最佳50個地點”的愛知縣知事大村秀章3月底在記者會上笑容滿面地說。知多蒸餾所負責人也高興地表示：“能在製造業之都被提及，我們感到非常光榮。” 熟悉中部地區旅遊情況的“全球旅遊研究所”（名古屋市）代表森正己稱：“例如文化、歷史和美食等，名古屋什麼都有，與周邊地區...