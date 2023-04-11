東海地區有望吸引外國回頭客 知名度不足成課題

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【共同社4月11日電】日本政策投資銀行東海支行日前彙總了訪日外國旅客的意向調查。結果顯示，除富士山外，東海地區主要景點的知名度在全國處於較低水平，但有望成為回頭客的人比例較高，“有很多讓人想再度前往的景點”。歷史建築、自然和風景在訪日次數較多的旅客中很有人氣。 從景點知名度來看，“飛驒、高山”（岐阜縣）為9.0%，“伊勢志摩、伊賀”（三重縣）和“紀伊半島、高野山、熊野古道”（三重縣、和歌山縣）為7.9%，均低於全國中位數（9.4%）。 富士山（靜岡縣、山梨縣）的知名度達到了壓倒性的54.7%。 另一方面，詢問曾去過知名度較低的上述3個景點的遊客是否想再度前往時，有意再去的人達到56～58%，超過了中位數（54.5%）。希望再度前往富士山的比例達到65.3%。調查結果還可以看出，有意前往東海地區的遊客中，高收入人群比例較高。 東海支行分析認為，不單單是景點，包括周邊地區的廣域推介活動很重要，“若能整個地區一同吸引高收入人群到訪，有望帶來良好的經濟效應”。 調查以亞歐美澳12個國家和地區曾赴海外旅遊的人為對象，於去年6～7月通過網絡實施。6307人作出了有效回答。（完）