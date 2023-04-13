村上春樹長篇新作《城市及其不確定的牆》發售

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【共同社4月13日電】在全球大受歡迎的日本作家村上春樹（74歲）的小說新作《城市及其不確定的牆》13日發售。這是繼《刺殺騎士團長》（全2冊）之後時隔約6年再度發售長篇小說。電子書也同步發佈。發行該書的新潮社介紹稱初版為30萬冊。 村上1980年在文藝雜誌上發表了標題非常相似的中篇小說《城市、及其不確定的牆》，但並未以書籍形式出版，被視為失敗之作。村上接受採訪說：“我覺得必須好好作個了結。隨著年齡增長，我變得想靜下來描寫人們的內心。” 新作是超過600頁的長篇。第1部分全面重寫了中篇小說的內容，講述主人公“我”進入了從十幾歲時傾慕的女性處聽說的有著高牆的幻想式城市。第2部分是回到現實世界，成為福島縣小鎮的圖書館館長，體驗了各種不可思議的事物。 中篇小說被視為村上初期代表作《世界盡頭與冷酷仙境》（1985年）的原型作品，新作則是完全不同的故事。 村上1949年出生在京都市。從早稻田大學畢業後，1979年以《且聽風吟》一書亮相。主要長篇小說有《挪威的森林》、《奇鳥行狀錄》和《1Q84》等。（完）