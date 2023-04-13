札幌市長稱從選舉結果感到民眾對申奧有疑慮

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【共同社4月13日電】日本札幌市市長秋元克廣（67歲）12日召開臨時記者會，對於申辦2030年冬奧會和冬殘奧會成為爭論點的札幌市長選舉結果表示“感到存在疑慮和不信任感”，將在考慮時間有限的基礎上“與相關機構協商”。 在9日的札幌市長選舉中，得到朝野雙方支持的秋元雖然第3次當選，但反對申奧的兩名候選人合計獲得了超過4成的選票。日本奧委會（JOC）主席山下泰裕10日稱“顯然，許多市民抱有擔憂和不安”，將把更改為申辦2034年冬奧會也納入視野，與札幌市協商。 秋元表示“我個人沒有直接說過更改時間”，但說明稱受東京奧運會瀆職及圍標案影響，“在有限的時間內，很難（就申辦2030年冬奧會）開展實質性的討論”。 迄今，札幌市應市民要求，多次舉行“上門講座”介紹申奧的意義。為了讓更多市民傾聽褒貶不一的意見，秋元考慮舉行公開討論會。 另一方面，反對申奧的候選人在選戰中提出舉行居民投票詢問是否應該舉辦。秋元對此僅表示或許有一天需要最終以少數服從多數的形式來做出決定。（完）