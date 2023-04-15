東京迪士尼開園40週年紀念活動“夢想永循”啟動

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【共同社4月15日電】位於日本千葉縣浦安市的東京迪士尼樂園（TDL）15日迎來開園40週年，並舉行了紀念典禮。雖從早晨開始下雨，但仍有眾多遊客入園，米奇等人氣卡通形象也亮相送上祝福。紀念活動“夢想永循”也拉開了帷幕。 當天開門時，工作人員手持寫有“40”字樣的粉色旗子，在周邊商品商店聚集的世界集市揮旗或揮手迎接，遊客高興地拍攝著園內裝飾等。 運營方“東方樂園”董事長加賀見俊夫在典禮上致辭稱：“40週年離不開眾多人士的支持。將作為一座永遠不會完成的主題樂園，不斷進化。” 和女兒同來的千葉縣松戶市主婦高崎由美子（69歲）首次到訪是在1983年開園第二天。她眼含淚水說：“當時開心極了。40年來（樂園的）區域擴大，自己也生了女兒。好像自己與迪士尼的歷史相連一般，感慨萬千。” 紀念活動“夢想永循”將持續至明年3月底。5年來首次更新了日間遊行表演。活動期間可買到紀念周邊，也能享用到限定美食菜單。（完）