聚焦：新海誠《鈴芽之旅》在華掀起觀影熱潮

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【共同社北京4月15日電】日本導演新海誠的動畫電影《鈴芽之旅》在中國十分火爆。3月24日上映以來，累計觀影人次已突破2100萬人，刷新了日本動畫電影的歷史紀錄。可謂抓住年輕人的心，接連收穫碩果。儘管日中關係因日本被認為跟隨美國圍堵中國及近期的日本人被拘問題等緊張，日本文化依然受到歡迎。 在日本動畫中，此前累計觀影人次的最高紀錄是2016年在華上映的新海另一作品《你的名字。》。據中國的電影APP“貓眼專業版”稱，《鈴芽之旅》截至本月14日觀影人次為2164萬人，票房收入為7.2億元。《你的名字。》為2068萬人，票房收入5.75億元。 新海在中國有很多忠實粉絲。大三學生宋漪靜（20歲）表示，其作品的魅力在於精美的畫面以及細膩描繪的情感和純潔的愛情。據稱，她聽說《鈴芽之旅》是以東日本大地震為題材，在觀影前事先做了功課。充滿神秘色彩的貓很可愛，十分喜歡。片中重要的“關門”時刻的台詞很難忘，並記錄了下來。 也觀看過《你的名字。》和《天氣之子》的大學男生（20歲）認為，《鈴芽之旅》的故事發展也有想不通的地方。他發佈了篇幅很長的觀後感，與朋友熱忱討論。 近期還將在華上映漫畫《灌籃高手》的動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》，宮崎駿執導的經典動畫電影《天空之城》也將重映。APP分析顯示，有100萬人希望觀看《灌籃高手》的動畫電影，期待高漲。（完）