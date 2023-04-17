獨家：札幌2030年冬奧會難實現 IOC或已轉變方針

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【共同社日內瓦4月17日電】14日採訪多名相關人士獲悉，札幌市申辦2030年冬季奧運會處於困難局面。圍繞東京奧運會和殘奧會的瀆職及圍標案令日本國內出現消極氛圍，此前視札幌市為最有力候選的國際奧委會（IOC）似乎已經事實上將視線轉向其他候選地。日本方面也出現越來越多的要求推遲到2034年以後的論調，申辦工作將重新再來。 札幌市和日本奧委會（JOC）將繼續申奧工作，但2034年冬奧會被視為有力候選的是曾舉辦2002年冬奧會的美國鹽湖城。繼1972年札幌、1998年長野之後能否第3次在日本舉辦冬奧會，前景難以預料。IOC相關人士表示：“札幌方面必須解決全部的問題。” 申奧是9日投計票的札幌市長選舉的爭論點，推進派的市長秋元克廣實現第3次當選，但選票部分流向了反對派。有鑑於此，秋元和JOC主席山下泰裕提及有必要就包括調整申辦時間在內的事宜進行探討。據相關人士透露，日方已在背後與IOC多次磋商，似乎也就事實上放棄2030年舉辦進行了討論。 受東京奧運會相關事件的影響，札幌市和JOC去年底宣佈暫停申奧宣傳活動。另一方面，曾嘗試申辦2026年冬奧會但未果的瑞典在今年2月宣佈開始考慮申辦2030年冬奧會，之後瑞士也提出不限年份申奧。據分析，IOC可能也是基於選項增加，而推翻了優先考慮札幌的判斷。 IOC原計劃在今秋舉行的全會上決定2030年冬奧會舉辦地，但以氣候變化對策等為由延期。雖然札幌市得到了...