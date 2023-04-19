3月訪日外國人約為181萬人

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【共同社4月19日電】日本國家旅遊局19日公佈的估算數據顯示，3月的訪日外國人為181.75萬人，是2022年同期的27.5倍，回升至新冠疫情前2019年同期的65.8%。不僅是賞櫻季節來臨，而且外國遊輪時隔約3年再度停靠日本港口，促使人數比2月增加了約34萬人。 從主要國家和地區來看，韓國最多，為46.68萬人，之後依次是台灣27.89萬人、美國20.3萬人、香港14.49萬人。 中國大陸為7.57萬人，排在泰國之後，位居第6，與超過69萬人的2019年3月相比減少89.0%。中國政府尚未解除對赴日團隊游的限制，訪日人數持續低迷。不過，較2月的3.62萬人則翻了一番。可能是因為日本3月1日放寬了邊境口岸的新冠防疫措施，解禁了成田、羽田等4個機場之外的中國本土直飛航班，而且因新冠疫情而削減的航班數量逐漸回升。 另一方面，3月出境的日本人為69.43萬人，是上年同期的9.8倍，較2019年同期減少64.0%。（完）