富山縣Musee照相機館大力展現老相機魅力

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【共同社4月20日電】日本富山縣高岡市“Musee福岡照相機館”是全國罕見的官方設立的相機博物館，收藏有古典照相機等約四千件資料。除珍貴藏品的常設展外，還大力舉辦活躍在第一線的攝影家個展。館長梅木宏真（63歲）表示：“希望從地方宣傳老相機和照片的魅力。” 該館於2000年9月由當時的福岡町開設。常設展分為相機歷史和技術等主題，展示大型膠片相機和全球著名的“徠卡”相機等藏品中的100～200件。該館的魅力是藏品十分豐富，“令人感覺不到是地方上的小博物館”（梅木語）。縣內外愛好者前來一睹這些擺滿陳列櫃的著名照相設備，也有很多人慕名來參觀世界級建築家安藤忠雄參與設計的建築。 梅木從十幾歲起就喜歡拍照，曾在縣內的攝影工作室工作，後成為高中教師。35年來他在從事理科教學之外，還作為攝影部的顧問指導學生。離職後他作為攝影家開展活動，在多個公開徵集的攝影展上獲得大獎，堪稱實力派。在相關人士的推薦下，2022年1月他就任該館館長。 該館除常設展外，每年還舉行6場企劃攝影展。今年4月起正在舉行受到年輕人青睞的攝影家川島小鳥的《眾多的現在》展。（完）