2021年盜版網站致日方損失額或達2萬億日元

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【共同社4月21日電】據日本動漫等相關行業團體“文化產品海外流通促進機構”（CODA）的調查結果獲悉，2021年網上漫畫、動畫和遊戲等日本內容的盜版造成的損失額估計達到約2萬億日元（約合人民幣1030億元）。該數字增至2019年調查的約5倍，可知受害迅速擴大的實際情況。 調查對象為影像、出版物、遊戲和音樂這4個領域。據稱，造成上述情況的原因可能是新冠疫情的“宅家需求”帶來利用內容的時間增加，以及流媒體服務的普及。基於市場調研和面向消費者的問卷調查結果，估算因盜版而未向原本的權利方回報利益的損失額約為1.9萬億至2.2萬億日元。具體為動畫等影像9065億至1.4297萬億日元，漫畫等出版物3952億至8311億日元。據估計，盜版的流通總額為約6.5萬億至約7.8萬億日元。 CODA代表理事後藤健郎在東京出席報告會，指出海外盜版網站上切斷來自日本的訪問等，使得不容易發現侵權和特定運營者的手法橫行。他稱：“雖然課題很多，但將繼續推進國際性的舉措。” CODA由日本的出版社、電影公司和動畫公司等組成。盜版網站多半在國外有據點，正加強向當地有關部門做工作。以日本著作權所有方通過CODA進行刑事檢舉的形式，今年3月中國公安部門查處了以當地為據點、面向日本發佈動畫的大型盜版網站。CODA本月20日公佈，在巴西也有36個盜版網站被封。（完）