法國奧布松完成《哈爾的移動城堡》圖案掛毯

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【共同社奧布松4月22日電】在15世紀流傳至今的掛毯製作入選聯合國教科文組織（UNESCO）非物質文化遺產的法國中部奧布松，以日本導演宮崎駿動畫電影《哈爾的移動城堡》場景之一為圖案的巨大掛毯製作完成，21日舉行了公開儀式。這是計劃根據宮崎作品製作5幅掛毯中的第3幅。奧布松首位日本織師等完成了該作品。 作品為5米見方，呈現了暮色四合的哈爾的移動城堡。約300色的線混合，呈現出逾千種顏色。在京都的美術大學學習並成為織師的許斐愛子（44歲）負責呈現顏色，她和其他5人花了約11個月完成了該作品。 在奧布松國際掛毯中心舉行的公開儀式上，響起了熱烈掌聲。許斐接受採訪時笑著說：“真的很擔心完成得好不好，現在放心了。這幅已完成，將邁向下一步。” 該中心的負責人Emmanuel Gerard表示：“許斐發揮了非常重要的作用。這是一幅成為日法兩國真正橋樑的作品。”也有明年在日本展出的計劃，廣島縣是候選地。 奧布松國際掛毯中心與當地作坊攜手展開製作，力求推動技術傳承和吸引新的關注。該中心與吉卜力工作室簽署協議，此前完成了《幽靈公主》和《千與千尋》兩幅作品。（完）