前瞻：日本黃金周將迎來時隔3年的人流盛況

Newsfrom Japan

【共同社4月27日電】日本持續放寬新冠防疫措施，預計今年的黃金週各地將迎來時隔3年的人流盛況。外國遊客也增加，交通和住宿方面呈現出旺盛需求，長假期間的觀光活動或將頗為擁擠。大量的人員流動將導致接觸機會增加，傳染病專家呼籲勿忘防疫措施稱“老年人和有重症化風險的人群通過佩戴口罩等自我保護”。 預計約有200萬人到訪、接近新冠疫情前人數的是5月3、4日在福岡市舉行的“博多咚打鼓海港節”。去年縮小規模僅迎客約80萬人，但今年主要的巡遊不限制參加團體數，對沿途人群聚集也不作要求。 參加團體是否佩戴口罩也為自願。主辦方“福岡市民祭典振興會”事務局長出水泰輔幹勁十足地表示，“願通過笑容宣傳‘大家熟悉的咚打鼓回來了’。”福岡市內的賓館預訂情況也十分喜人。市中心的西鐵格蘭酒店在咚打鼓海港節的兩天裡全部訂滿，黃金週其他日子則達到8到9成。 京都市國內外遊客到訪的盛況也在逐步恢復。據京都市觀光協會稱，黃金週住宿設施的入住率預計超過7成。DMO企劃與市場專門官堀江卓矢表示，“正在切實恢復，但並不全面。住宿設施等方面也出現了人手短缺的情況，需要做好充分接納遊客的準備。” 交通方面，機票預訂和鐵路預約均上升。各航空公司21日公佈的4月29日至5月7日的國內航線預訂情況為上年的1.2倍。據全日空和日航稱，接近疫情前的水平。6家JR鐵路公司彙總的4月28日至5月7日新幹線和普通鐵路的指定席預約數（截至13日）是上...