日本3月國內住宿人數創疫情影響顯現以來新高

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【共同社4月28日電】日本觀光廳28日公佈的3月住宿旅行統計（第一次速報）顯示，在國內住宿賓館、旅館的日本人和外國人總共達4973萬人次。較上年同期增長48.6%，創新冠疫情影響開始顯現的2020年2月以來新高。與2019年3月相比也僅減少2.8%，幾乎達到同一水平。 日本人有4184萬人，較2019年增長0.5%。外國人有789萬人，較2019年減少17.0%。統計數字表明，受全國旅行支援等政策提振，國內旅行保持堅挺，訪日遊客數量也在穩步回升。 去年10月新冠邊境口岸對策大幅放寬前，外國人住宿統計較2019年減少9成多的情況已持續2年以上。大幅放寬後雖然穩步改善，但直到3月才首次恢復至較2019年減少1成多的水平。賞櫻季節周遊各地的訪日遊客增加等可能是主要原因。 旅館、賓館等的3月客房入住率為55.5%，較2022年同期上升14.4個百分點，但比2019年低了7.9個百分點。 另一方面，2月的住宿人數（第二次速報）日本人和外國人總共為4114萬人。所有都道府縣都超過了上年同期。沖繩的增幅最大，達到222.7%（235萬人），之後依次為大阪132.4%（329萬人）、石川130.4%（55萬人）、福岡105.5%（144萬人）。（完）