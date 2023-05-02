話題：日本航空業和旅遊業將聯手提振出境游

Newsfrom Japan

【共同社5月2日電】與外國訪日遊客增加形成對比，日本人的出境游恢復緩慢。背後原因在於日元貶值令價格相對變貴，以及對新冠疫情仍感到擔憂。經營國際航線的航空業和提供旅遊商品的旅遊業出於危機感而走到一起，共同致力於喚起需求。 據日本國家旅遊局稱，訪日外國人在邊境口岸對策放寬的2022年10月以後迅速增加，今年3月的估算值為181.75萬人次，恢復到了疫情前2019年3月的約7成水平。另一方面，出境日本人的估算值為69.43萬人次，僅恢復到約4成水平。 旅遊業相關人士坦言，“迄今與航空業之間也有些在就出境游低迷相互推卸責任”。此前有觀點認為，航空業國際航線復航緩慢，旅遊業面向消費者宣傳不力。 不過，新冠在《感染症法》上的定位從本月8日起變為“5類”，雙方合作的時機到來。日本旅行業協會與各航空公司等設立的“出境游促進協議會”從4月起依次開展補助護照辦理費用等活動。 政府也將出力支持。這是因為出境游的增加能帶來航空線路的擴大，也有望帶來更多的訪日遊客。政府將與航空業、旅遊業聯手，於近期推出提振年輕人群出境游的措施。（完）