話題：大阪擬以世博會為契機宣傳“水都大阪”

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【共同社5月5日電】配合2025年大阪･關西世博會，日本大阪府已著手建造將成為水上交通據點的新碼頭，讓乘船往來於大阪市中心和世博會會場成為可能，作為“水都大阪”的新觀光亮點進行宣傳。還力爭今後構建起覆蓋神戶和京都的一大水上交通網。 近代以來，大阪挖了眾多河道，支撐起被稱為“天下廚房”的龐大物流。目前，巡遊水邊設施完善的道頓堀附近和大阪城周邊的觀光船很受遊客歡迎。 知事吉村洋文以巴黎的塞納河為例，強調“完善中心地區的水邊空間將提升城市價值”，還把能乘船前往世博會會場納入了視野。會場人工島“夢洲”位於海灣地區，內河船容易受波浪影響而航行困難，海運船則因船身較高，無法從架在河上的橋樑下通過，成為了瓶頸。 因此，大阪府決定新建海運船和內河船都能停靠的碼頭。計劃建在大阪市西區的澱川水系安治川沿岸，建設費總額預計為5.4億日元（約合人民幣2770萬元），預定2025年春開業。也將吸引餐飲店等商業設施入住，管理和運營則委託民間。 大阪府設想在市中心和世博會會場之間開通輪船定期班次。設想的是今後經內河航線聯通碼頭上游的京都市，經海上航線連通關西機場、兵庫縣淡路島和神戶市。（完）