廣島推出記錄氣象台工作人員核爆經歷的企劃展

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【共同社5月9日電】在日本廣島市的國立廣島追悼原子彈死難者和平祈念館，正在舉行《空白的天氣圖——氣象台工作者眼中的廣島》企劃展。用約30分鐘影像作品和資料講述了廣島地方氣象台工作人員等在遭遇核爆後仍堅持觀測工作，並開展受害調查的情景。 以該氣象台為題材的紀實書《空白的天氣圖》作者柳田邦男擔任該展覽的監制。 1945年8月6日，在距離核爆中心地約3.7公里的廣島地方氣象台，工作人員等遭遇核爆，有人受傷。影像作品再現了工作人員努力將災情和觀測數據發送至東京中央氣象台的情景。 核爆炸僅1個多月後，枕崎颱風襲擊日本，廣島縣的遇難及失蹤者超過2000人。該展覽還介紹了氣象台工作人員等進行詳細詢問核爆和颱風雙重災害的調查，並彙總成報告的經過。 館長久保雅之表示：“作為觀測者犀利地表達了遭遇核爆時的情景。希望更多人前來參觀，接觸核爆受害者的語言和心靈。”企劃展為免費入場，將舉行到明年2月底。（完）