奧運瀆職案AOKI方面3人有罪判決生效

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【共同社5月9日電】關於東京奧運會和殘奧會的瀆職案，東京地方法院以向奧組委前理事高橋治之（79歲，因“受託受賄罪”被起訴）提供總計2800萬日元（約合人民幣144萬元）為由，對被控行賄罪的男裝巨頭AOKI控股前董事長青木擴憲（84歲）等3人作出帶有緩期執行的有罪判決於9日生效。在8日的期限前，檢方和被告方均未提出上訴。這是東京地檢特搜部立案的共5條線中首個判決生效的案件。 在4月21日的判決中，青木擴憲被判處有期徒刑2年零6個月，緩刑4年。其弟、曾擔任副董事長的青木寶久（77歲）被判刑1年零6個月，緩刑3年；曾任專務執行董事的上田雄久（41歲）被判刑1年，緩刑3年。 判決結果顯示，3人合謀委託高橋在（1）被選為奧運贊助商、（2）迅速簽署合同、（3）合同內容包含日本運動員代表團官方服裝相關優先供應權等方面提供協助，在2019年9月至2022年3月向高橋曾任代表的諮詢公司“COMMONS”匯款。（完）