日觀光廳積極助推出境游回暖 支援旅遊業和航空業

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【共同社5月10日電】日本觀光廳和日本旅行業協會10日在東京召開記者會，呼籲國民積極出境旅遊。出境游的日本人與訪日外國人相比，從新冠疫情影響中恢復的速度較慢。觀光廳認為有必要造勢支援旅遊業和航空業。協會將面向為旅遊而辦理10年有效期護照的人，開展抽獎贈電子貨幣的活動。 據日本國家旅遊局統計，今年3月出境的日本人為69.43萬人次，僅相當於疫情前2019年3月的36.0%。這被認為是受到了對感染新冠的擔憂和日元貶值的影響。另一方面，訪日外國人則已恢復到65.8%。 觀光廳選定美國和泰國等24個國家及地區為重點市場，分別攜手當地政府旅遊局加強宣傳。護照相關活動以7月1日至9月30日期間離境赴海外旅遊的人為對象，通過抽獎向3210人贈送價值8000日元（約合人民幣410元）的電子貨幣。報名時間從5月15日起。 觀光廳長官和田浩一在記者會上強調：“單憑訪日遊客難以帶來航空班次的恢復。早日恢復雙向需求很重要。”協會會長高橋廣行表示：“希望到暑假為旅行者的恢復在一定程度上鋪平道路。”（完）