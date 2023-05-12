話題：改編自日劇的《忠犬八公》在華大熱

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【共同社上海5月12日電】堅持等待不歸主人的“忠犬八公”中國版電影在華廣受好評。在電影APP上出現很多“感動”的評論，並獲得高分。即便把故事改編成中國風，八公的無畏與執著似乎也具有打動人心的能量。 中國版影片名為《忠犬八公》，3月31日公開上映。原作是日本1987年公映的影片《忠犬八公物語》已故導演新藤兼人的劇本。中國版舞台不是東京，而是中國內陸地區的重慶市，但八公堅持等待主人的故事情節不變。 扮演八公的不是秋田犬，而是與柴犬相似的中國原產中華田園犬。主演為中國著名電影導演馮小剛。麻將、重慶的川菜等具有中國特色的元素也是看點。 中國電影APP“貓眼專業版”顯示，截至5月11日觀影人次達763萬，票房達2.86億元。評分以10分為滿分，高達9.3分，超過持續大熱的新海誠執導動畫電影《鈴芽之旅》的9.1分。 和媽媽一起觀看了忠犬八公的上海市公司職員葉欣（27歲）表示，片中還很好地表現了中國傳統的家庭特徵和當今社會問題，最後幾十分鐘感動得淚流不止。（完）