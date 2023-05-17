4月訪日外國人逾194萬 創疫情後新高

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【共同社5月17日電】日本國家旅遊局17日公佈的估算數據顯示，4月的訪日外國人為194.91萬人，是2019年4月的66.6%。這創下了受新冠疫情影響訪日外國人數驟減的2020年2月以來新高，此前的最高紀錄是今年3月的181.75萬人。新冠疫情前最多的訪日中國人數依然低迷，但韓國、台灣等順利回升。來自中國大陸以外國家和地區的訪日外國人數總計回升到2019年4月的83.7%。 今年1至4月訪日外國人總計達673.95萬人，呈現全年有望超過2000萬人的走勢。這是超出訪日外國人順利增加的2015年1974萬人的水平。 主要原因是東亞地區配合夏季時間表增加航班，日元貶值也起到了推升作用。從主要國家和地區來看，韓國最多，達46.7萬人，為2019年4月的82.4%。之後依次為台灣29.16萬人（同期的72.3%）、美國18.39萬人（同期的108.0%）、香港15.28萬人（同期的78.4%）。 中國大陸為10.83萬人，排在泰國之後，位居第6。中國政府尚未解除對赴日團隊游的限制，訪日人數為2019年4月的14.9%，持續低迷。不過逾10萬人則是2020年2月以來首次，也能看到富裕人群個人游等方面的回升跡象。 觀光廳長官和田浩一在17日的記者會上表示，將呼籲中方解除對團隊游的限制。（完）