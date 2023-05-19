歌舞伎演員市川猿之助疑似自殺未遂 父母死亡

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【共同社5月19日電】18日上午10點15分左右，日本著名歌舞伎演員市川猿之助（本名喜熨斗孝彥，47歲）及其父母被經紀人發現倒在東京都目黑區的家中，經紀人撥打了119急救電話。市川的母親喜熨斗延子（75歲）和同為歌舞伎演員的父親市川段四郎（本名喜熨斗弘之，76歲）分別在家中和送往的醫院被確認死亡。猿之助沒有生命危險。從現場情況來看，猿之助可能試圖自殺，東京警視廳打算在其恢復後詢問經過。 猿之助不僅是歌舞伎演員，還以出演《半澤直樹》等多部電視劇而聞名。 警視廳及辦案人員稱，猿之助在半地下的自己房間壁櫥內被發現，當時神志不清。送醫時能對呼叫做出反應。旁邊有看似手寫遺書的留條，文末有猿之助的名字。 猿之助和父母3人一同生活。他的父母在2樓起居室的地板上並排，頸部以下蓋著被子。3人穿著看似睡衣的服裝。父母身上並未發現明顯外傷，在18日的驗屍中死因不詳。警視廳18日對其家中進行了現場勘查。19日將進行現場檢驗，並對遺體實施司法解剖，抓緊鎖定死因。 據東京明治座透露，18日白天由猿之助主演的歌舞伎公演取消。此前《女性SEVEN》雜誌曾以《歌舞伎劇震的性侵》為題報道了猿之助性侵和騷擾疑雲。（完）