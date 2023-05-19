焦點：訪日外國人數量逐漸恢復 能否增加國際航班是關鍵

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【共同社5月19日電】訪日外國人在2020年1月（266萬人次）後跌破200萬人，今年4月終於再次接近這一數字。對出境游仍有限制的中國的旅客尚未恢復，不過美國和韓國等地遊客順利復甦。日本新冠邊境口岸措施4月結束，預計今後遊客將進一步增加。 5月上旬的東京築地場外市場，歐美和亞洲等地的遊客熙熙攘攘。一位首次和丈夫來日的美國女性（38歲）笑容滿面地說：“我喜歡壽司，聽說新冠平息了所以來日本吃壽司，還想去朋友評價不錯的箱根溫泉。” 世界遺產姬路城（兵庫縣）也十分熱鬧。管理事務所滿意地表示：“櫻花盛開時訪日外國人已恢復到疫情前的規模。給人的印象是來自歐美和澳大利亞的較多。” 據觀光廳稱，2019年1至4月訪日外國人從國家和地區來看，中國大陸居首，占到整體的26.4%，但今年僅佔3.7%。韓國則增加6.6個百分點至30.7%，美國也從4.9%增加至8.3%等，其他國家的遊客填補了空白。新加坡、越南、美國遊客數超過了2019年。 中國遊客也可見恢復的兆頭。據主要面向自由行的大型旅遊網站顯示，從3月前後起，申請訪日簽證和預定赴日機票的數量大幅增長。該公司高層介紹稱，赴日游的意願非常高。 2023全年訪日外國人從2022年的383萬人將增至逾2000萬人，呈V字形恢復勢頭。JTB綜合研究所研究員黑須宏志自信地表示：“如果考慮到中國遊客的恢復，該數字有望進一步增加。” 支撐訪日需求的是國際航班的恢復...