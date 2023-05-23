日韓民眾時隔4年走遍“朝鮮通信使”之路

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【共同社5月23日電】為重溫日本江戶時代朝鮮王朝派赴日本的外交使節“朝鮮通信使”的足跡，參加“21世紀朝鮮通信使 日韓友情漫步”的日韓民眾23日抵達位於東京都千代田區的終點日比谷公園。上次活動因新冠疫情而取消，因此這是時隔4年再次走遍全程。 下午2點45分左右他們冒雨出現在日比谷公園後，前來迎接的友人等隨即鼓掌問候稱“辛苦了”。參加者面帶笑容相互擁抱分享喜悅。 參加者4月1日從韓國首爾出發。據主辦方介紹，日方9人和韓方6人總計15人走遍了到東京的全程。他們還同時利用船和巴士，徒步移動距離超過1000公里。部分參加者還感染過新冠，但徹底採取防止擴散措施繼續行進。 一直在前頭舉“隊旗”的旗手李性任（59歲）含淚表示：“帶著責任感走到了最後。”首次參加的靜岡縣沼津市無業人員小熊良明（68歲）說：“雖然不會韓語但交到了很多朋友。民眾之間的草根交流很重要。” 友情漫步旨在促進日韓民眾的友誼，自2007年起每兩年舉辦一次。（完）