獨家：日政府擬發展有望成為奧運項目的“電競”

Newsfrom Japan

【共同社5月24日電】多名相關人士23日透露，有關比拼電腦遊戲等水平的“電子競技”，日本政府著眼於其有望成為奧運比賽項目，已就開展研究和信息收集、醫學科學支援啟動討論。文部科學省旗下的日本體育振興中心（JSC）、相關團體和企業等將合作，協助選手提升能力。 圍繞受到年輕人群青睞的電競，國際奧委會（IOC）正在努力促使其成為奧運項目。今年6月下旬將在新加坡舉行新設賽事的決賽。據相關人士稱，自民黨體育立國調查會的項目小組（主席：前法相山下貴司）也計劃近期彙總包含協助選手提升能力等內容的建議，日本國內的相關工作或將加速。 IOC在2021年公佈的奧運改革指針中，就“虛擬體育”（VS）寫明“將與國際單項體育聯合會合作探討納入奧運項目”。原本考慮的是在固定器具上騎自行車等伴隨身體運動的項目，但現在不僅是VS，還包括體育類電腦遊戲等“電競”。 IOC新設賽事為“奧林匹克電子競技系列賽”，共有棒球遊戲《實況力量棒球》等“10個項目”。在9月開幕的杭州亞運會上，電競將首次成為正式比賽項目。（完）