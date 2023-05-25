富山夫婦經營能盡享美景的海邊桑拿旅館

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【共同社5月25日電】在面朝日本海的富山縣冰見市有一家由自由播音員和前刑警夫婦經營的桑拿旅館，風景絕佳。透過桑拿房的玻璃牆，美麗的大海和立山連峰一覽無餘。使用當地杉木的內部裝潢和“離海灘僅十步之遙”的浴池也是得意之作。繼承家業民宿的老闆娘辻井榮美子（34歲）表示：“希望不僅是用語言表達，還能通過款待把富山的美好傳遞給縣內外的人們。” 這家名為“AOMASA”的桑拿旅館於4月1日在冰見市窪重裝開業。老闆娘榮美子曾在當地民間電臺等單位大顯身手，丈夫辻井隆雄（36歲）原先是富山縣刑警，曾在派出所工作並負責調查少年案件，今年春天離職。 兩人在2021年夏天相識。隆雄受朋友之邀來到AOMASA，遇到了榮美子。隆雄的老家也離此不遠，兩人情投意合開始交往。 AOMASA由榮美子的祖父母青木政文（88歲）和KAZU子（88歲）創建，之前由其父親政人（62歲）經營。過去這裡一直是當地舉辦法事和慶祝活動的熱門場所，然而新冠疫情導致預約量驟減。旅館一度瀕臨倒閉，去年秋天與榮美子結婚的隆雄提出“失去大家可以聚在一起的地方很可惜”，於是夫妻倆決定接手。 隆雄想出了新建桑拿房的主意，還在面朝海濱的室外配備了浴池和具有獨特油性氣味的溫泉。一邊觀賞雄偉群山和日出一邊享受熱氣，時不時還能跳進海中來一番“冷熱交替浴”的桑拿就此落成。（完）