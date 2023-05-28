役所廣司斬獲戛納影帝 坂元裕二拿下最佳編劇

Newsfrom Japan

【共同社戛納5月28日電】在法國南部舉行的第76屆戛納國際電影節27日晚（日本時間28日凌晨）頒發各大獎項。日本演員役所廣司（67歲）憑藉《完美的日子》獲得最佳男主角獎。該片以東京為舞台，由維姆·文德斯執導。坂元裕二（56歲）也憑藉影片《怪物》獲得最佳編劇獎。該片由是枝裕和執導。兩部日本相關影片同時在戛納斬獲主競賽單元大獎尚屬首次。 役所成為繼2004年柳樂優彌（是枝執導的影片《無人知曉》）之後第二位拿下戛納影帝的日本演員。日本作品獲最佳編劇也是第二次，此前是2021年的《駕駛我的車》，由濱口龍介執導並與大江崇允共同擔任編劇。 役所在記者會上表示，認為影片主人公“平山切實看到並且想去看那些我們平時視而不見、話題中不提及的人們，是個內心從容的人”。 導演是枝登台替坂元領獎時稱“將立即向先回日本的坂元傳達（喜訊）”。他在稍後的記者會上代讀了坂元發來的感言，坂元說自己“作為《怪物》主創團隊的一員，心中無限感慨”。是枝還接著說“我心中也無限感慨”。（完）