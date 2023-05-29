話題：戛納獲獎影片以藝術解決公廁難題

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【共同社5月29日電】電影《完美的日子》是作為解決東京公廁難題的藝術企劃“THE TOKYO TOILET”的一部分拍攝製作的，導演為維姆·文德斯，日本演員役所廣司憑藉該片獲得了戛納電影節最佳男主角獎。 該企劃旨在構建多元社會，讓有著“暗、髒、臭”等難題的公廁變身為大家都能心情愉快地使用的場所。安藤忠雄、隈研吾、佐藤可士和等16名建築師和設計師參與，設計了澀谷區內的17座公廁。 文德斯去年5月在東京召開記者會。他就影片製作強調：“我覺得這是具有社會意義的企劃。廁所在英語裡叫做‘restroom’，我打算拍攝一個故事，讓廁所成為真正意義上的休憩場所。”該片中，役所飾演了一名沉默寡言的廁所清掃員。 《完美的日子》去年10月拍攝時，使用的就是變身為舒適空間的公廁。至今年3月，所有公廁建成。為了保持清潔並繼續使用，公益財團法人日本財團、澀谷區政府、澀谷區觀光協會參考專家建議，對這些公廁實施維護管理。 安藤設計的公廁位於澀谷區神宮前的公園內。28日，在附近小憩的某團體職員（55歲）表示：“無論是安全還是衛生方面，都顛覆了公廁的不良印象，我覺得這是很好的舉措。電影我也一定會看。”散步時路過的四十多歲男性公司員工說：“公廁很乾淨，通風良好，用起來很方便。這樣的公廁或許會讓整個城市都明亮起來。”（完）