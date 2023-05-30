日本政府制定增加訪日外國人行動計劃

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【共同社5月30日電】日本政府30日制定了旨在增加訪日外國人數量的行動計劃。內容包括促進國內接納運用數字技術走遍世界遠程辦公的人，以及治病等醫療目的的人。通過加強旅遊以外的攬客，帶動訪日外國人數量和消費額的增加。 根據計劃，新冠疫情前的2019年位列全球第八的國際會議舉辦數量力爭到2030年躋身前五。除了對國內外企業等展開動員外，還將實現對會議參加者的簽證發放工作和入境手續保持順暢。 此外提出以商務為目的的訪日外國人消費額2025年比2019年增加2成，達8600億日元（約合人民幣435億元）的目標。由於IT設備的普及，可以不受辦公地點限制得到報酬的工作也問世。在跨國旅行的同時工作的人還被稱為“數字遊民”，此次計劃中寫明探討這種人才能在日本長期逗留的簽證以及在留資格制度的課題，“本年度內推行制度化”。 關於醫療，將在癌症粒子線治療等國際競爭力強的領域，不影響國內患者診療的範圍內接納更多外國人，提供這方面積極的醫療機構信息，還將推進用多種語言應對。 觀賽及體驗等出於體育目的的訪日外國人方面，力爭2025年從2019年的229萬人增至270萬人，提升2成。比如通過日本引以為豪的柔道等方面連線海外武館的在線訓練及體驗活動，創造地方攬客的機會。（完）