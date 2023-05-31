日本4月外國人住宿突破千萬人次大關

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【共同社5月31日電】日本觀光廳31日公佈的4月住宿旅行統計（第一次速報）顯示，在國內住宿賓館、旅館的外國人是上年同期的19.5倍，達1038萬人次。這是自2020年1月（1094萬人次）以來新冠疫情後首次突破千萬大關。與2019年4月相比，達到92.0%。 即使是全年訪日遊客人數創下新高的2019年，單月突破千萬人次的也僅有3次。航班增加和日元貶值帶來的訪日遊客復甦似乎起到了推動作用。 日本人4月的住宿人數為3724萬人，較上年同期增加12.5%，較2019年同期減少5.6%。日本人和外國人總共達4763萬人，較上年增加41.6%，較2019年減少6.1%。 觀光廳還公佈了3月住宿統計的第二次速報。日本人和外國人總共達5068萬人，較第一次速報的4973萬人進行了上調。超過5000萬是2019年10月以來首次。 除山口縣以外的46個都道府縣3月的住宿總人數均超過上年同期。增幅最大的是大阪，達92.9%（404萬人），隨後依次是沖繩87.9%（250萬人），東京87.8%（785萬人），德島75.9%（23萬人），鳥取74.2%（21萬人）。 旅館和賓館等的4月客房入住率為55.6%。較上年同期增加12.2個百分點，但較2019年低了9.4個百分點。（完）