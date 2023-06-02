藤井聰太獲將棋名人頭銜 成為最年輕七冠棋手

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【共同社6月2日電】日本將棋棋手藤井聰太六冠（20歲）1日挑戰渡邊明的“名人”頭銜成功，以20歲10個月的年齡成為最年輕“名人”。他也是最年輕的七冠棋手和達成七冠的史上第二人。 當天，在長野縣高山村舉行第81期名人戰第5局（7局4勝制），執後手的藤井在第94手獲勝，憑藉4勝1負的成績首次獲得該頭銜。藤井已擁有龍王、王位、睿王、棋王、王將、棋聖頭銜。加上此次的名人，距離包攬八冠僅剩“王座”頭銜尚未獲得。史上第一位達成七冠的棋手是羽生善治九段（52歲），他在1996年25歲零4個月時獲得了當時的全部七個頭銜。 藤井在賽後說：“規定時間為9個小時的比賽還是第一次，做到了深思熟慮後落子。（名人是）很有分量的頭銜，今後也將努力下出配得上這一頭銜的棋。” 此前的最年輕名人紀錄是1983年谷川浩司17世名人（61歲）創下的，達成的年齡是21歲零2個月。藤井時隔40年刷新了紀錄。 決出“王座”挑戰者的比賽於5月10日拉開帷幕。藤井闖過首輪後還需取得3場勝利，才能挑戰永瀨拓矢（30歲）的“王座”頭銜。藤井將在守住現有頭銜的同時，力爭參加往年9、10月舉行的王座戰（5局3勝制）。 藤井出生於愛知縣瀨戶市。2016年以14歲零2個月的年齡成為職業棋手，創下最小年齡紀錄。2017年實現了入行以來沒有敗績的最多29場連勝。（完）