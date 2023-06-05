核爆漫畫《赤腳阿元》連載問世50週年

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【共同社6月5日電】以核爆為題材的日本漫畫《赤腳阿元》（又譯《赤腳阿源》）半世紀前問世，4日在廣島市的電影院舉行了開始連載50週年的紀念活動。已故作者中澤啟治的妻子Misayo（80歲）致辭時表示，“切實感受到50年來持續受到喜愛。當前核威脅加劇，希望能再讀一下去感受。” 《赤腳阿元》基於中澤6歲時遭遇原子彈爆炸，失去父親、姐姐和弟弟的經歷創作而成。在1973年6月4日發行的《週刊少年JUMP》上開始連載。 Misayo表示，“我想，丈夫與阿元一同走過漫畫家生涯，借阿元持續講述了戰爭的悲慘與核武器的恐怖。”她回顧說，創作時丈夫或許是回憶起核爆當時而看起來十分痛苦，“但他仍然抱著信念感畫了下去”。 紀念活動上，小學生演唱了根據中澤詩作《廣島 愛的河流》創作的歌曲，並放映了《赤腳阿元》的動畫和紀錄片《赤腳阿元見到的廣島》。當天約100人參加活動，父親遭遇核爆的廣島市民黑田敬子（70歲）表示，“動畫增加了現實感，激發了更多想像。希望今後也有很多人觀看。”（完）