佐賀縣吉野里遺址的石棺墓啟動開棺作業

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【共同社6月5日電】日本佐賀縣5日稱，在彌生時代的大規模部落“吉野里遺址”（該縣吉野里町、神埼市）此前未發掘的“神秘區域”，啟動了始於去年的發掘調查中發現的石棺墓開棺作業，在填滿內部的土壤表面發現了紅色顏料。在3塊棺蓋中，發現有1塊的背面還刻有類似“×”的圖案。 當天上午10點左右，約20名縣政府職員在遺址中央的日吉神社遺址集合。作業人員乘上挖掘機，將穿過石頭下方的繩子掛在重型機械上，邊吆喝邊小心翼翼地將棺蓋吊起。打開3塊棺蓋後發現石棺墓內填滿了土。 據該縣透露，這可能是與邪馬台國繁榮時代大致相同的彌生時代後期後半段到結束期（2世紀後半葉～3世紀中葉前後）的墓，埋葬的可能是有權勢的人物。棺內有無被葬者和殉葬品備受外界關注。 該墓於今年4月被發現，石棺的蓋子由4塊石頭組成，全長約2.3米。墓穴長約3.2米，寬約1.7米，由於比遺址內其他石棺墓穴（長約2米）更大，且是在調查範圍內地勢最高的丘陵地帶頂部發現，因此可能是一位大人物。（完）