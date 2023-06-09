日本2022年度玩具市場首次突破1萬億日元

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【共同社6月9日電】8日從日本玩具協會的調查獲悉，2022年度國內玩具市場規模突破1萬億日元（約合人民幣511億元），為有可比數據的2001年度以來首次。在少子化嚴重的情況下，面向曾熟悉相關商品的成年人擴大長期暢銷商品的陣容，或通過在海外也很人氣的動漫周邊吸引外國遊客的需求，各製造商為拓寬市場煞費苦心。 調查的玩具對象包括紙牌遊戲、益智用品、模型、迷你車模等。視頻遊戲由於銷售渠道不同，不計入其中。上述玩具通過建議零售價計算出的出貨額在2022年度達到9525億日元。加上因近年來人氣上升而另行調查的扭蛋的610億日元，則超過1萬億日元。 在東京玩具展會場“東京國際展覽中心”（東京BIG SIGHT，江東區），面向成年人的商品引人注目。多美公司經典的鐵路玩具“普樂路路”新推出的“Real Class”系列的賣點在於堪比模型的精巧車輛。負責人表示“在車窗、空調設備、塗裝方式等方面下了功夫，追求真實感”。 在東京站地下的扭蛋區，有不少來自海外的遊客。一名12歲的美國兒童一臉認真地思考玩哪台扭蛋機，其母親（46歲）苦笑說“3年前上一次來日本時就迷上了”。 玩具協會成員藤井大祐介紹稱：“雖然沒有關於訪日客人的明確數據，但銷售現場反饋稱銷勢良好。動漫等角色周邊很受青睞，此外扭蛋作為旅遊紀念品也有一定需求。”（完）