今年訪日外國人預超2000萬 中國遊客成焦點

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【共同社6月11日電】日本政府恢復接納以旅遊為目的的訪日外國遊客10日滿一年。去年秋季以來，因新冠疫情擴大而銳減的遊客數急劇恢復。目前呈現2023全年包括商務等目的在內訪日外國人數預計將超過2000萬人的走勢。2015年訪日外國人數持續增加，達1974萬人，今年將超過該水準。中國遊客正式回歸的時期將成為今後的焦點，應對交通堵塞等“觀光公害”也成為當務之急。 日本去年10月大幅放寬了邊境口岸對策，撤銷入境人數上限，還解禁個人游等。12月訪日外國人數回升至137萬人，今年1至4月共計674萬人，達2019年同期的61%。 2019年1至4月訪日外國人數從國家和地區來看，中國大陸位居首位，佔整體的26%，但今年僅占4%，呈現東南亞各國和美國填補的態勢。中國政府對赴日團隊游的限制帶來影響，日本政府為了盡快解除限制和順暢交流，正在向中國加強呼籲。 隨著新冠在《感染症法》的定位改為“5類”，邊境口岸對策於4月下旬結束。預計訪日遊客今後將進一步增加。政府3月修改了《觀光立國推進基本計劃》。其中提出2025年刷新2019年訪日外國人數（3188萬人）最高紀錄的目標。 不過景區擁擠的情況已十分醒目。新冠疫情前，訪日遊客集中在大城市和部分景區，出現交通堵塞、亂扔垃圾、違反規矩等情況，與當地居民產生了摩擦。政府擬致力於重視景區的可持續性。 旅遊和住宿行業受新冠期間從業人員日趨減少影響，出現嚴重的人手短缺...