日本觀光白皮書指出旅遊業人才明顯不足

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【共同社6月13日電】日本政府13日在內閣會議上敲定了2023年版《觀光白皮書》。分析稱在新冠疫情導致低迷的旅遊需求恢復的過程中，在地方經濟和就業中發揮重要作用的旅遊業進一步凸顯出人才不足和生產效率低的問題。白皮書指出“必須變革為可以盈利的地區和可以盈利的產業”，強調提升收益是緊要課題。 據分析人手不足的背後原因是，疫情下進行人員調整之後，去年10月啟動全國旅遊支援項目以及大幅放寬邊境口岸防疫措施導致遊客迅速恢復、變得繁忙。 根據今年3月的企業短期經濟觀測調查，顯示住宿和餐飲業從業人員不足的指數達到製造業的3倍多。 工資方面也存在問題。政府關於2022年全年工資支付金額的調查顯示，所有產業平均為497萬日元（約合人民幣25.5萬元），而住宿業為346萬日元。所有產業平均金額連續兩年上升，但住宿業卻下滑。 白皮書認為要變革為能帶動漲薪的可盈利產業，課題是如何採取措施提高與人均消費額和顧客數連動的銷售額。關於人均消費額，白皮書介紹了政府對住宿設施客房改裝等提供支援的“高附加價值化”項目。據觀光廳對89個設施的訪談調查顯示，改裝後的客房平均單價增加率達54.2%。 白皮書舉出的課題還有顧客管理等如何利用數字技術提高業務效率。（完）