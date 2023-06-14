大阪世博會門票基本價格定為成人7500日元

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【共同社6月14日電】運營2025年大阪･關西世博會的日本國際博覽會協會14日決定將世博會門票基本價格定為成人7500日元（約合人民幣383元）。在大阪市內舉行的理事會後，秘書長石毛博行在記者會上發佈了上述消息。此外還將推出根據入場時期分階段優惠的折扣門票。 基本價格為12歲以上17歲以下4200日元，4歲以上的兒童1800日元，3歲以下免費。協會會長十倉雅和在記者會上稱：“世博會的主題是未來和生命。為了讓許多孩子前來，設定了果斷的價格。” 門票計劃配合開幕500天之前的今年11月底開始銷售。銷售收入將用作包括會場安保在內的大部分運營費。 由於物價和人工費上漲，運營費預計將比最初的809億日元有所增加。該協會此前探討基本價格為6000日元，但不得不上調。2005年舉行的愛知世博會門票價格為成人4600日元。 門票計劃使用電子票，參觀時間原則上半年前開始可以預約，避免前往會場的交通工具等擁擠。（完）